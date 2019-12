Acer Swift 3 SF314-54-33PR

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop heeft een aluminium behuizing en weegt slechts 1,42 kilo. Dat is licht genoeg om hem met gemak onderweg mee te nemen. De Intel Core i3-processor, SSD en 8 GB aan werkgheugen zijn vrij vlot en maken de laptop ruim snel genoeg voor de basistaken. Wel is de opslag met 128 GB aan de krappe kant. De accuwerktijd van deze laptop is opvallend goed en komt in onze test uit op ruim tien uur bij doorsnee gebruik. De kwaliteit van het scherm valt wat tegen, vooral de kleur blauw is te prominent aanwezig. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.