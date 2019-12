Acer Swift 3 SF314-54-51BJ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze laptop van het merk Acer is met een gewicht van 1,42 kilo aan de lichte kant voor zijn 15-inch schermformaat. Je kunt hem daardoor redelijk goed meedragen. Dankzij de Intel Core i5-processor en 256 GB ssd is hij aan de vlotte kant. Het nadeel van deze laptop is het werkgeheugen van 4GB, dat is relatief weinig en dat maakt hem minder snel bij het werken met meerdere apps tegelijk. We hebben deze laptop voor €580 gekocht bij Megekko.