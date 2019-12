Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 3 SF314-54-54LB hebben we geleend van fabrikant Acer. Eind augustus 2018 zagen we hem liggen bij Coolblue voor 799 euro, maar hij was toen tijdelijk niet leverbaar. Het is een laptop die maar 1,43 kilo weegt en toch een ruim 14 inch scherm biedt. De prestaties zijn goed dankzij de quad-core i5-processor en de 256 GB ssd. De laatste is net voldoende groot. De accuwerktijd is ruim 9 uur en dat is ook goed te noemen. De onderkant van de laptop open je door eerst 9 schroefjes te verwijderen. Daarna heb je toegang tot accu, opslag, werkgeheugen en wifi-adapter. Jammer genoeg is het werkgeheugen vastgesoldeerd. De rest is wel zelf te vervangen.