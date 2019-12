Acer Swift 3 SF314-54-58YL

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Acer is met een gewicht van 1,6 kilo aan de lichte kant en is daarmee redelijk makkelijk mee te nemen. Het kleine formaat en de nette aluminium behuizing betekent wel dat je iets meer betaalt voor dezelfde prestaties dan bij andere - wat forsere - laptops. Die prestaties zijn verder wel dik in orde: met een Intel quad core i5-processor kun je er de meeste toepassingen zonder al te veel haperingen en wachttijden op draaien. Een ander pluspunt is de 1 TB harde schijf én de 256 GB ssd. Daarmee heb je voldoende opslag voor je bestanden en is de laptop binnen 12 seconden opgestart. De nauwkeurigheid van het scherm is ook een tegenvaller: vooral de kleur blauw is te dominant aanwezig. We hebben deze laptop voor de test geleend van de fabrikant.