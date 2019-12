Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 3 SF314-55-54PR weegt maar 1,24 kilo. Dat is heel weinig, ook heeft het een mooie aluminium behuizing en het scherm is opvallend goed. De quad-core processor i5 is een nieuw model, en net even vlotter dan de oudere generatie. De ssd is met een capaciteit van 256 GB net aan voldoende opslagruimte voor de meeste mensen. De acccuwerktijd is 10 uur en dat is een uitstekende score. We hebben deze laptop geleend van Acer. We zagen de laptop op 21 december alleen te koop bij Coolblue voor 799 euro.