Acer Swift 3 SF314-55G-76G9

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop is behoorlijk dun en met een gewicht van 1,37 kilo ook zeer licht. Daardoor neem je hem makkelijk onderweg mee. Daarnaast beschikt hij over nieuwste model Intel Core i7 (U)-processor, waardoor je vrijwel alle software er soepel op kunt draaien. De opslag van 256 GB is niet zo heel erg groot, maar voldoende voor wie geen grote verzamelingen van programma's en bestanden heeft. Andere belangrijke pluspunten zijn de lange accuduur van zo'n 10 uur en de de uitstekende kleurweergave van het scherm. We hebben deze laptop geleend van Acer.