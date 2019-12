Acer Swift 3 SF314-56-35F1

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift 3 is met 1,4 kilo aan de lichte kant voor een 14-inch laptop. Hij is daarmee licht genoeg om veel mee te nemen. Ook is hij voorzien van een luxe metalen behuizing en een prima toetsenbord. De laptop start in slechts 9 seconden op dankzij de snelle SSD van 256 GB. Een ander pluspunt is de ruime accuwerktijd van 10,5 uur. We hebben deze laptop in juni voor €600 gekocht bij Expert.