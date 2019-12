Acer Swift 3 SF314-56-52CP

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14 inch Acer Swift is met 1,4 kilo niet bijzonder licht voor zijn formaat maar nog altijd behoorlijk draagbaar. Ook biedt hij prima specificaties dankzij de vlotte Intel Core i5-processor, 8 GB werkgeheugen en 512 GB ssd. Je kunt het werkgeheugen daarnaast nog uitbreiden naar 12 GB. Handig is de ingebouwde vingerafdrukscanner. We hebben deze laptop voor €690 bij expert.nl.