Acer Swift 3 SF314-56-5427

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch laptop van Acer is met een gewicht van 1,5 kilo behoorlijk licht en daarmee makkelijk mee te nemen. Dankzij de vlotte Intel Core i5-processor en 256 GB SSD-opslag is hij ook geschikt voor zwaarder werk. Andere pluspunten zijn de degelijke aluminium behuizing en de accuwerktijd van 10,5 uur. We hebben deze Acer Swift 3 voor €700 gekocht bij Coolblue.