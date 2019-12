Acer Swift 3 SF314-56G-52NZ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 14-inch Acer Swift 3 heeft een stevige metalen behuizing en een vlotte quad core Intel i5-processor aan boord met vier rekenkernen. Dat maakt hem behoorlijk snel en ook geschikt voor zwaardere toepassingen zoals foto- en lichte videobewerking. Dankzij de SSD start de laptop snel op. De opslagruimte is met 512 GB ruim voldoende voor de meeste gebruikers. Een pluspunt van deze laptop is de accuwerktijd van 10,5 uur en het relatief lage gewicht van 1,43 kilo. We hebben deze laptop geleend van Coolblue.