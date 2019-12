Acer Swift 3 SF314-58-523B

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift 3 is compleet nieuw. Hij is voorzien van de nieuwste en behoorlijk krachtige Intel Core i5-processor uit de tiende generatie. Ook beschikt hij over een gloednieuwe wifi 6-adapter, al zal je thuis waarschijnlijk niets merken van de voordelen daarvan. Daarvoor heb je ook een wifi 6-router nodig en de kans is groot dat je die nog niet hebt. De overige specificaties zijn ook prima. Zo heeft de laptop een ruime 512 GB ssd en 8 GB werkgeheugen. We hebben deze laptop voor €690 gekocht bij expert.nl.