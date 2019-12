Acer Swift 3 SF315-41-R1H4

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift 3 is vooralsnog een van de weinige laptops met een AMD Ryzen-processor aan boord. De vlotte Ryzen 5 2500U quadcore-processor maakt de laptop voor verreweg de meeste gebruikers snel genoeg voor het dagelijks gebruik. De combinatie van een 1 TB harde schijf en 256 GB SSD maakt hem daarnaast zeer geschikt om veel bestanden op te zetten. De accuduur bij gemiddeld gebruik is met 5 uur helaas matig te noemen. We kochten deze laptop begin februari in bij Paradigit, maar hij is onder andere ook te koop bij MediaMarkt.