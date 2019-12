Acer Swift 3 SF315-52G-54DA

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 15 inch laptop heeft een redelijk luxe aluminium behuizing en weegt 1,75 kilo. Dat is relatief weinig voor een laptop met een 15 inch scherm. Ook biedt hij goede prestaties dankzij de quad-core Intel i5-processor. De ingebouwde grafische processor van Nvidia biedt echter weinig toegevoegde waarde. Al met al is de laptop ruim snel genoeg voor de meeste gebruikers. De 256 GB SSD is groot genoeg voor wie geen grote bestandenverzamelingen of software heeft. De accuwerktijd van zo'n 7,5 uur is best goed. We hebben deze laptop van Acer ingekocht bij bol.com, voor €750.