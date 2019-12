Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De witte Acer Swift 5 SF514-51-59B2 heeft een heel mooi scherm en dankzij de Core i5-processor en 256 GB SSD is hij behoorlijk vlot. Pluspunt is ook het lage gewicht van 1,29 kilo. Om onderdelen te vervangen moet de onderklep worden verwijderd, dan zie je dat het werkgeheugen is vastgesoldeerd.