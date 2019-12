Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Swift 5 SF514-53T-710Y is een krachtige laptop met een gewicht van minder dan een kilo! De kracht is te danken aan de snelle processor die samen met de 512 GB ssd-opslag samenwerkt. De accuwerktijd is 6,5 uur, prima, maar dat kan beter. Het scherm in deze laptop is van heel hoog niveau, al valt de helderheid dan toch een beetje tegen. De Swift 5 is op 4 juni 2019 te koop bij o.a. MediaMarkt, Megekko en 4Launch voor 1199 euro. We hebben dit exemplaar geleend van fabrikant Acer.