Acer Swift 5 SF515-51T-552D

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is in meerdere opzichten een bijzondere laptop. Zo weegt hij minder dan een kilo, wat voor een model met een 15-inch scherm zeer weinig is. Zo kun je hem eenvoudig onderweg meenemen. Daarnaast zorgt de 256 GB SSD voor een super snelle opstarttijd van ongeveer 7 seconden. Ook dat komen we niet elke dag tegen. Verder heeft deze Acer Swift een quad-core Intel i5-processor en 8 GB aan werkgeheugen, waarmee hij snel genoeg is voor de meeste taken. De accuwerktijd is met 7,5 uur redelijk goed te noemen. We hebben deze laptop geleend van Acer.