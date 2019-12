Acer Swift 7 SF713-51-M25G

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift 7 is een zeer luxe en slanke laptop. Hij heeft een goede accuwerktijd, van meer dan 9 uur. Hij is ook zeer licht (iets meer dan 1 kg) en voorzien van een zeer zuinige processor. Deze is alleen niet ontzettend snel. Mede dankzij de SSD is er toch vlot met de Swift 7 te werken.