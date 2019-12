Acer Swift 7 SF714-51T-M64V

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Acer Swift 7 is een erg dunne en lichte 14-inch laptop. Zijn gewicht van 1,2 kilo maakt hem geschikt voor onderweg. Daar is hij ook voor gemaakt, want de laptop is uitgerust met een zuinige (Y-)versie van een Intel Core i7-processor. Dat zien we terug in zijn prima accuduur van ongeveer 9,5 uur. Die focus op zuinigheid heeft wel een keerzijde, namelijk dat deze i7 Y-versie een stuk trager is dan de i7 U- en HQ-versies die we meestal tegenkomen. Je kunt de prestaties vergelijken met een Intel Core i3 dualcore uit dezelfde generatie. Mede dankzij ingebouwde 256GB-SSD is de laptop daarmee nog altijd redelijk vlot. Pluspunt is de uitstekende kleurweergave van 14-inch scherm. Acer heeft de laptop uitgerust met een ingebouwde 4G-adapter. Als je er een simkaart in plaatst kun je dus overal internetten, mits je ook een internetbundel afneemt bij een mobiele provider.