Acer Switch 3 SW312-31-P64L

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

We hebben deze Switch 3 geleend van Acer. De Switch-reeks bestaat uit 2-in-1 laptops waarbij je het toetsenbord van het scherm kunt halen. Deze Switch 3 is een relatief eenvoudige variant met een vrij trage Intel Pentium-processor en een beperkte 64 GB aan flashopslag. Van die 64 GB is bovendien maar de helft beschikbaar voor je eigen programma's en bestanden. Dat is erg krap en betekent dat je al snel bent aangewezen op externe harde schijven of usb sticks. Opvallend aan de Switch is dat hij passief wordt gekoeld. Je hoort dus geen fan als je aan het werk bent. De accuwerktijd is met zo'n 6 uur niet bijzonder. Ondanks dat het beeldscherm een niet zo prettige glanzende afwerking heeft, is het IPS-paneel in de fabriek wel goed gekalibreerd. De beeldkwaliteit is daardoor uitzonderlijk goed.