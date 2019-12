Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Switch 3 SW312-31-P9XJ was eind september verkrijgbaar bij o.a. BCC, Bol, Coolblue, Informatique, MediaMarkt, Paradigit en Wehkamp. Deze Switch 3 is een betaalbaar alternatief voor een Microsoft Surface Pro. Met het meegeleverde pennetje kun je op het scherm schrijven. Dat kan handig zijn bij het noteren van informatie. De opslag is maar 64 GB groot en dat is eigenlijk te weinig. Daardoor is er maar weinig ruimte voor uw eigen software en foto's, muziek en andere documenten. Qua repareerbaarheid valt hij tegen, wij konden hem niet open maken. Maar aan de andere kant krijg je er een compact apparaat voor terug.