Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer Switch 5 SW512-52P-578Z was halverwege augustus 2017 verkrijgbaar bij o.a. Informatique, Max ICT en Megekko. Het is een tablet met een toetsenbordmatje, waardoor hij een laptopmogelijkheden krijgt net zoals de eerder geteste Microsoft Surface Pro's. In tegenstelling tot het voorbeeld van Microsoft worden bij Acer de pen en het toetsenbord standaard meegeleverd en dat is mooi. Hij weegt inclusief toetsenbord maar 1,2 kilo. De afstelling van het scherm is helaas niet optimaal. Voor reparatie ben je afhankelijk van een goede dealer of Acer zelf, wij hebben de tablet niet kunnen openen.