Acer Switch 7 SW713-51GNP-80KQ

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is een zeer luxe tablet die je met het meegeleverde toetsenbord ook als laptop kunt gebruiken. Je zet hem neer met de inbouwde steun aan de achterkant. Het scherm heeft een diagonaal van 14 inch, wat bijzonder groot is voor een tablet. Hij weegt dan ook met 1,2 kilo - zonder toetsenbord - veel meer dan een tablet van 10 of 12 inch. De werksnelheid van deze Acer Switch 7 is zeer goed te noemen: dankzij de Intel Core i7 quad core-processor, 16 GB aan werkgeheugen en de SSD is de laptop erg snel en bruikbaar voor vrijwel alle toepassingen. Ook heeft hij met 512 GB ruim voldoende opslag en beschikt hij daarnaast over een GeForce MX150 grafische processor, die geschikt is om een spel als Fortnite op medium instellingen soepel te draaien. De Switch 7 is passief gekoeld en doet dus muisstil zijn werk. Minpunt van deze krachtige onderdelen is dat ze relatief veel stroom nodig hebben: de accuwerktijd is met zo'n 6 uur dan ook aan de korte kant. We hebben deze Switch geleend van Acer.