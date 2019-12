Acer TravelMate P253-E-10002G32Maks

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Instaplaptop met mat scherm en onverwacht redelijk presterende Celeron 1000M processor. De Celeron processor is gebaseerd op moderne techniek en biedt voor dit prijsniveau behoorlijke prestaties. Een echte Intel Core i3 is sneller en een betere keuze. Maar voor basisgebruik is deze chip goed genoeg. Nadeel is het kleine werkgeheugen van 2 GB. Als je dit model aanschaft raden we aan om dit op te waarderen door een 2 GB geheugenmodule bij te plaatsen (ongeveer 20 euro). De WiFi is voor een instapmodel erg goed en is ook geschikt voor 2,4 en 5 GHz-netwerken waardoor een dual-band router benut kan worden. Met 2,35 kilo is deze laptop relatief licht voor een laptop met een 15,6 inch scherm. Helaas heeft deze laptop geen USB 3.0. Deze laptop heeft 0,6 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord, matige kwaliteit van het scherm,