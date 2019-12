Acer TravelMate Spin B118-R-C65T

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Acer TravelMate Spin B1 B118-R-C65T is begin augustus 2017 gekocht bij Max ICT en was toen ook verkrijgbaar bij Bol.com. Het is een kleine en bijzondere laptop met een erg stevige behuizing. Hij werkt meer dan 12,5 uur op een accu. De degelijke behuizing en de afvoer voor vloeistoffen maken hem bovengemiddeld kindvriendelijk: een keertje limonade morsen hoeft niet meteen fataal te zijn. Hij heeft een omklapscherm waarmee hij ook als dikke tablet te gebruiken is. De opslag is slechts 64 GB groot en dat is erg weinig. Hierdoor zal de laptop vooral geschikt zijn voor streamen van video in plaats van het opslaan van je eigen films. Mocht je toch veel willen opslaan dan ben je al snel in de weer met geheugensticks en externe harde schijven. Zowel opslag als werkgeheugen zit vastgesoldeerd en is niet uit te breiden. De accu en de wifi-module zijn wel vervangbaar, hiervoor moet je de onderkant van de laptop verwijderen die vast zit met 9 schroeven (waarvan er 2 goed zijn verborgen).