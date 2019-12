Apple MacBook 12" Retina 2016 Zilver (MLHA2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De zilvere MacBook 12" is een uiterst lichte laptop: 920 gram. Prachtig scherm en luxe aluminium behuizing. Slechts een aansluiting: USB-C voor zowel voeding als randapparatuur. Omdat er nog nauwelijks randapparatuur is met deze aansluiting moet je met een adapter werken. Onhandig. Helaas is het vooralsnog onmogelijk om de snelheidstesten op deze laptop te draaien. Daarom kunnen we hem nog geen testoordeel geven.