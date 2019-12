Apple MacBook 12" Retina 2016 Zilver (MLHC2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze zilvere MacBook 12 inch is een extreem dunne, kleine en lichte notebook. Variant met de Intel Core m5 6Y54 processor, 8GB geheugen en 512Gb SSD. Deze laptop is zonder speciaal gereedschap niet te openen. Je moet 8 torx-schroeven losdraaien. De achterzijde is via vier kabels verbonden met de voorkant. Mocht je de laptop toch open krijgen, dan is het vervangen van onderdelen onmogelijk dan wel erg moeilijk gemaakt. De accu is vastgelijmd in de behuizing. En opslag, werkgeheugen en de wifi-module zijn geïntegreerd op het moederbord.