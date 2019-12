Apple MacBook 12" Retina 2017 Goud (MNYK2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook 12" Retina 2017 (MNYK2N/A) is een gouden, luxe mini laptop met een heel mooi scherm. Hij weegt maar 0,92 kilo en dat is heel erg weinig. Daardoor is hij eenvoudig mee te nemen. Een nadeel zijn de beperkte aansluitmogelijkheden. Hij heeft maar één aansluiting en dat is de nieuwe USB-C connector en daarvoor is nog maar weinig randapparatuur geschikt. De Core M-processor maakt hem niet zo snel. Apple heeft de accu vastgelijmd en de andere onderdelen vastgesoldeerd. Hierdoor is het onmogelijk om zelf de accu, de ssd, het geheugen of de wifi-adapter te vervangen of uit te breiden. Daarvoor moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf.