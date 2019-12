Apple MacBook 12" Retina 2017 Roségoud (MNYN2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook 12" Retina 2017 (MNYN2N/A) is een roségouden, kleine en lichte laptop met een zeer laag gewicht. Hij weegt maar 0,92 kilo. De opslag is met 512 GB erg groot. Dat maakt hem wel weer heel duur. Het scherm is mooi en detailrijk. De zuinige Core i5-processor is niet zo snel als de Core i5 's in normale laptops. Apple heeft de accu vastgelijmd en de andere onderdelen vastgesoldeerd. Hierdoor is het onmogelijk om zelf de accu, de ssd, het geheugen of de wifi-adapter te vervangen of uit te breiden. Daarvoor moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf.