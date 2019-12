Apple MacBook Air 11.6" 2011 (MC986N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De nieuwe MacBook Air is een stuk sneller dan zijn voorganger. Gebleven is de luxe aluminium afwerking, het lage gewicht en het prachtige scherm. Nadeel is de beperkte opslagcapaciteit van slechts 64 GB van deze uitvoering. Deze laptop heeft 0,4 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,