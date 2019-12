Apple MacBook Air 11.6" 2013 (MD712N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hij weegt maar 1,08 kg. Hij heeft een stevige aluminium behuizing: relatief weinig aansluitingen (2x USB 3.0, Thunderbolt), een kaartlezer ontbreekt bijvoorbeeld. De prestaties ten opzichte van het oude model zijn amper toegenomen. Maar de werktijd op de accu is heel veel beter geworden: ruim 7,5 uur als de laptop rustig wordt gebruikt. Wordt geleverd met het gebruiksvriendelijke MacOS X, maar via Boot Camp kan ook Windows worden geinstalleerd. Windows wordt niet meegeleverd. Het scherm is technisch vergelijkbaar met goedkopere laptops, maar biedt een uitzonderlijk goede kijkhoek en kleurweergave. Maar haalt het niet schermen met IPS-techniek die ook in deze prijsklasse te vinden zijn.