Apple MacBook Air 11.6" 2015 (MJVP2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Apple MacBook Air 11,6" is op de markt gebracht in 2015. Het is een kleine laptop, weegt maar 1,08 kilo en is voorzien van een luxe aluminiumbehuizing. Deze laptop heeft een 256 GB SSD, en dat is ruim genoeg voor het opslaan van documenten, handig als je veel bestanden meeneemt. Minpunten zijn de beperkte aansluitingen (slechts 2x USB en Thunderbolt) en de beperkte kijkhoek en niet zo goede kleurweergave van het scherm.