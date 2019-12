Apple MacBook Air 13,3" 2013 (MD761N/B)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke laptop met een gewicht van 1,33 kilo. De vorm is iets anders dan we tegenwoordig gewend zijn: het scherm is wat meer vierkant. De MacBook Air in zijn nieuwste editie biedt prima specificaties: zoals snelle WiFi (802.11ac), een snelle SSD en een vlotte processor. Daardoor is deze laptop erg snel in het gebruik en werkt hij lang op de accu: ruim 7,5 uur. Dat is erg goed.