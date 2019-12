Apple MacBook Air 13,3" 2014 (MD760N/B)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Hij weegt maar 1,33 kilo en is gemaakt van aluminium. De Apple MacBook Air is in de praktijk erg snel, heeft een prima accuduur en heeft prima WiFi aan boord. Deze variant heeft een 128 GB SSD en dat kan te weinig zijn voor wie een laptop veel gebruikt en grote bestanden (foto's, muziek, video) meeneemt. Dan kunt u beter de 256 GB-versie kiezen Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,