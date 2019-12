Apple MacBook Air 13,3" 2015 (MJVE2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Slanke laptop van Apple met een gewicht van 1,32 kilo. Deze versie van de MacBook Air heeft een wat groter scherm waardoor hij comfortabeler is bij langer gebruik. Een ander voordeel is dat hij ook een kaartlezer heeft, de kleinere variant heeft dat niet. Ook is de resolutie van het scherm hoger, maar ook hier valt in vergelijking met andere laptops in deze klasse op dat het scherm niet al te best is. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,