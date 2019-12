Apple MacBook Air 13,3" 2015 (MJVE2N/A_CTO_i5)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Air 13.3" 2015 (MJVE2N/A_Z0RH_8GBRAM_CTO) is een speciale 'create to order' versie van de eerder geteste MacBook Air 13.3" 2015 (MJVE2N/A). Het verschil ten opzichte van de reguliere versie is de 8GB werkgeheugen in plaats van de standaard 4GB. Het blijft een compact, licht en doorgaans fluisterstil apparaat met snelle Core i5 processor, een SSD en een prima beeldscherm. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,