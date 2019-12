Apple MacBook Air 13,3" 2016 (MMGF2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De MacBook Air is een lichte laptop met aluminium behuizing. De prestaties en werktijd op de accu zijn goed. Het scherm valt een beetje tegen. De SSD is wat klein: slechts 128 GB opslagruimte, waardoor de kans op ruimtegebrek groot is. Deze laptop heeft 0,1 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,