Apple MacBook Air 13,3" 2017 (MQD42N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De MacBook Air 13,3" 2017 (MQD42N/A) is een populair model uit het programma van Apple. De afwerking is heel mooi. Pluspunt is het fijne keyboard. Minpunt is het tegenvallende scherm. Daarnaast is dit model gebaseerd op verouderde techniek. Desondanks zijn de prestaties nog redelijk te noemen. Na het losschroeven van 10 schroefjes kun je de onderkap van de laptop verwijderen. Dan zie je dat Apple de accje hebt vastgelijmd en het geheugen vastgesoldeerd. Hierdoor is het onmogelijk om zelf de accu of het geheugen te vervangen of uit te breiden. Daarvoor moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf. De harde schijf en wifi-module kun je wel bereiken want die zijn enkel vastgeschroefd.