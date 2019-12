Apple MacBook Air 13,3" 2018 Goud (MREF2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Dit is de gouden variant van de Apple MacBook Air 2018 met 256GB SSD. De Air is een slanke laptop met weinig aansluitingen. Hij heeft maar twee keer usb-c thunderbolt. Dat is een relatief nieuwe, kleinere, usb-aansluiting waar de bekende grote usb-stekkers (van bijvoorbeeld je externe harde schijf of muis) niet in passen zonder dongle. De laptop is licht maar zwaarder dan je zou verwachten door de fraaie compacte vorm van de Air: 1,24 kilo. Het scherm is goed. De Intel Core i5-processor klinkt snel, maar het is een zuinige en langzamere variant met twee rekenkernen. In plaats van de gangbare 4. Mede hierdoor is de accuwerktijd wel ruim tien uur, en dat is erg goed. Kapotte onderdelen zijn niet zelf te vervangen (alles is vastgesoldeerd of geplakt). De introductieprijs van de nieuwe Air ligt honderden euro's hoger vergeleken met die van de vorige editie. Hierdoor is het verschil in prijs tussen de Air en de traditioneel duurdere MacBook Pro relatief klein geworden. We kochten de gouden