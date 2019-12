Apple MacBook Air 2019 13,3" Grijs (MVFH2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13-inch MacBook Air is een erg dunne en lichte laptop met een gewicht van slechts 1,25 kilo. Net als de meeste andere MacBooks is hij nauwelijks te repareren en heeft hij weinig aansluitingen. Je hebt alleen twee usb-c-aansluitingen waarmee je alleen apparaten met deze nieuwe stekker kunt aansluiten. Voor andere apparaten heb je een verloopstekker nodig. Het scherm is van topkwaliteit maar echt snel is deze MacBook niet: de processor is meer gericht op zuinigheid dan op prestaties. Het keyboard is minder diep dan bij de meeste andere laptops, dat heeft tijd nodig om aan te wennen. De opslag van 128 GB groot is dat in de praktijk al snel te weini. De accuwerktijd is wel een pré: 10,5 uur. We hebben deze laptop voor €1200 gekocht bij Coolblue.