Apple MacBook Pro 13,3" Retina 2014 (MGX72N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer luxe laptop, gevat in een aluminium behuizing. Ondanks dit stevige materiaal weegt hij maag 1,57 kilo. Het scherm is heel erg mooi: 13,3 inch en biedt 2560x1600 pixels en is daardoor in staat een heel mooi plaatje weer te geven. Apple heeft een snelle 128 GB SSD ingebouwd. Dat is niet veel opslagruimte voor je bestanden en programma's, maar zorgt er wel voor dat deze laptop erg goed presteert. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:weinig vrije opslagruimte,