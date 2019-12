Apple MacBook Pro 13,3" Retina 2014 (MGX82N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Luxe laptop met een scherm met een hele hoge resolutie, dat noemt Apple Retina en dat zorgt er voor dat veel zaken er haarscherp uitzien. De behuizing is gemaakt van aluminium en voelt heel degelijk aan, al is het wel wat krasgevoelig. De werktijd op de accu is erg goed. Deze laptop is voorzien van een 256 GB SSD die zorgt er voor dat de prestaties erg goed zijn.