Apple MacBook Pro 13,3" Retina 2016 Spacegrijs (MLL42N/A)

Laptop met een erg luxe uitstraling dankzij de aluminium behuizing. Hij heeft een mooi scherm. Minder fijn is dat er geen gewone USB-aansluitingen zijn. Slechts twee Thunderbolt-aansluitingen en dat betekent dat je altijd in de weer moet met adapters, voor bijvoorbeeld usb-sticks, externe harde schijven en andere randapparatuur. Het toetsenbord heeft nauwelijks aanslag, de toetsen hebben bijna geen indrukdiepte en dat vraagt veel gewenning. Verder heeft hij een erg snelle SSD en goede prestaties dankzij de Intel Core i5-processor. Grafisch is deze variant van de i5 sneller dan het basismodel. De werktijd op de accu is erg goed, we halen 9,5 uur. Deze laptop heeft 0,2 aftrekpunten gekregen vanwege:matige kwalitet van het toetsenbord,