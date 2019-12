Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 13,3" Retina 2017 (MPXQ2N/A) is een luxe laptop met een 13 inch scherm. Hij weegt maar 1,28 kilo. De opslag is met 128 GB erg klein. Het scherm is erg mooi en detailrijk.Deze laptop wordt met MacOS geleverd. Dat werkt makkelijk, maar is anders dan Windows. Deze laptop heeft alleen de nieuwe USB-C-aansluitingen en daardoor heeft u om randapparatuur aan te kunnen sluiten verloopjes nodig. De werktijd op de accu is met ruim 10 uur uistekend. Het is ons niet gelukt om de MacBook Pro te openen. Voor het vervangen van onderdelen moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf.