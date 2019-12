Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 13,3" Touch Bar 2017 (MPXV2N/A) is het topmodel van de 13 inch MacBook Pro lijn. Dankzij de Touchbar heeft u makkelijk toegang tot de geavanceerde functies van software. De accuduur is goed en dat geldt ook voor de prestaties. De I5 en SSD zijn snel. Minpunt zijn de USB-C aansluitingen. De accuduur is bijna 10 uur en dat is prima. Upgraden en aanpassen is nagenoeg onmogelijk. Oudere apparatuur moet je via een adapter met de MacBook koppelen. Het is ons niet gelukt om de MacBook Pro te openen. Voor het vervangen van onderdelen moet je naar een gespecialiseerde dealer of Apple zelf.