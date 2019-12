Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Apple MacBook Pro 13,3" Touch Bar 2017 (Z0UM) hebben we voor 2179 euro gekocht bij Coolblue, maar de laptop zagen we ook verkrijgbaar bij o.a. Bol. De luxe MacBook Pro heef een aluminium behuizing en een speciale aanraakbalk voor de functietoetsen. Minpunt is dat de standaardaansluitingen zijn vervangen door kleine usb-c thunderbolt-aansluitingen. Die zijn snel en bieden veel mogelijkheden. Maar het aansluiten van een gewone usb-stick of andere standaard apparatuur kan niet zonder adapter. Het scherm is heel goed en de wifi heel erg snel. Hij werkt zo'n acht uur op een acculading: prima. De onderkant van de laptop zit vast met slechts 6 schroeven, maar voor het vervangen van onderdelen kun je beter langs Apple of een dealer lopen. Alles zit vastgelijmd of vastgesoldeerd.