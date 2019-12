Apple MacBook Pro 13,3" Touch Bar 2018 Zilver (MR9U2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze 13-inch MacBook Pro Touch Bar 2018 is een compacte laptop met een snelle quad-core i5-processor en een gewicht van maar 1,4 kilo. De SSD en 8 GB geheugen maken hem geschikt voor zwaarder werk, al is de opslagruimte van 256 GB voor intensief gebruik wat aan de krappe kant. Ook het glanzende scherm is van goede kwaliteit. Helaas kun je de meeste randapparatuur alleen via een adapter aansluiten op de snelle Thunderbolt-aansluitingen van deze latop. De accuwerktijd is met ruim 11 uur erg goed. Een MacBook open je door 8 schroeven los te draaien en de onderkant los te trekken. Jammer genoeg zie je daarna dat accu, opslag, werkgeheugen en wifi-module vast zijn gesoldeerd of gelijmd. Defecte onderdelen vervang je niet zelf, maar die klus laat je over aan Apple of een goede dealer. We hebben deze laptop gekocht bij Coolblue, voor €2000.