Apple MacBook Pro 13,3" Touch Bar 2019 Zilver (MV992N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De nieuwste versie van de 13,3 inch Apple MacBook Pro is net iets sneller dan de oude versie. De MacBook is zeer compact en weegt slechts 1,37 kilo. Hoewel het keyboard volgens Apple is verbeterd, heeft het een minder fijne aanslag dan vergelijkbare laptops. Of je hieraan kunt wennen is persoonlijk. Bijzonder is de touchbar, een smal aanraakscherm, dat op basis van de gebruikte toepassing extra functies geeft. Het scherm is erg scherp en van goede kwaliteit. Een klein minpunt is de glanzende afwerking. Daarnaast moet je waarschijnlijk een losse adapter kopen omdat de laptop geen standaard usb- of hdmi-aansluitingen heeft. De accuwerktijd is ruim 11 uur: een prima score! Wij kochten hem via een pre-order bij Coolblue voor 1999 euro.