Apple MacBook Pro 15,4" Retina 2013 (ME293N/A)

Zeer luxe laptop met een heel mooi scherm. Dat Retina scherm met hoge resolutie (2880x1800) kan goed benut worden in Mac OS X Mavericks. Op een Mac kun je ook Windows draaien, maar dan worden menu's in sommige programma's wel klein. Deze laptop heeft een luxe aluminiumbehuizing, en (gemeten onder Windows) een erg goede werktijd op de accu. Ondanks het 15,4 inch scherm weegt hij slechts 2 kilo. Dit 'instapmodel' heeft een Intel Iris Pro 5200 grafische processor en deze prestaties zijn best goed. De processor is een quad-core processor en in combinatie met de SSD maakt dat hem erg snel.