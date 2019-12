Apple MacBook Pro 15,4" Retina 2014 (MGXA2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Zeer snelle laptop. Voorzien van een snelle quad-core processor en een snelle 256 GB SSD. Het scherm is 15,6 inch en voor een laptop met dit schermformaat is hij erg licht: iets meer dan 2 kilo. Hoewel deze laptop een in de processor ingebouwde grafische processor heeft zijn de prestaties daarvan best goed te noemen, vergelijkbaar met een instap losse grafische processor. De werktijd van ruim 7,5 uur op de accu is voor een laptop met dit soort specificaties erg goed.