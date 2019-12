Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2017 (MPTR2N/A)

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze Apple MacBook Pro 15,4" Touch Bar 2017 heeft een erg snelle i7-processor aan boord. Daardoor is hij heel erg snel. De 256 GB ssd is net groot genoeg. Daarnaast heeft Apple een erg mooi scherm ingebouwd, helaas glanst het wel. Ook heeft hij als unieke functie een aanraakstrip. Een minpunt is de keuze voor usb-c-aansluitingen waardoor adapters noodzakelijk zijn voor het aansluiten van randapparatuur. Als je accu, opslag, wifi-module of werkgeheugen wil vervangen dan moet je dit doen via Apple of aangesloten dealer. Omdat alles is vastgesoldeerd kun je zelf niets. Wij kochten de MacBook Pro bij MediaMarkt voor net geen 2600 euro. Dat deden we eind januari 2018. De MacBook was op dat moment ook leverbaar bij o.a. Coolblue, Bol, Alternate, Informatique en Expert.